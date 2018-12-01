Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- THY: 3 - Çanakkale Belediyespor: 201 Aralık 2018 Cumartesi 17:03
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Nikolic, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, İpek Ercan, Mislina Yağmur Kılıç, Duygu Arslan)
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Ece Hocaoğlu, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Işıl Öz, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Ebru Bedir)
Setler: 25-16, 21-25, 25-21, 23-25, 15-12
Süre:139 dakika (24, 31, 32, 33, 19)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Venus Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde THY, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
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