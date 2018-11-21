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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Beşiktaş: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:40
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler:Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Ceren Kestirengöz, Tuğçe Ersan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Seda Arısoy, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Erce Kasapoğlu)

Setler: 25-22, 25-23, 25-14

Süre: 75 dakika (25, 29, 21)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:40
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. Beşiktaş
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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