Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Beşiktaş: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 021 Kasım 2018 Çarşamba 15:40
Salon: Burhan Felek
Hakemler:Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Ceren Kestirengöz, Tuğçe Ersan)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Seda Arısoy, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Erce Kasapoğlu)
Setler: 25-22, 25-23, 25-14
Süre: 75 dakika (25, 29, 21)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
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