Voleybol: Toplu sonuç - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1, Efeler Ligi'nde ise 6 maç oynandı



İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası tek maçla başlarken, Efeler Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları tamamlandı. İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi



Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor: 3-0

- Efeler Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3 Halkbank-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası: 3-0 Arkas Spor-Fenerbahçe: 3-2 Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 0-3 Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor: 3-1

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