Voleybol: Toplu sonuç
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1, Efeler Ligi'nde ise 6 maç oynandı02 Şubat 2019 Cumartesi 20:52
İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası tek maçla başlarken, Efeler Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor: 3-0
- Efeler Ligi
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3
Halkbank-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası: 3-0
Arkas Spor-Fenerbahçe: 3-2
Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 0-3
Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor: 3-1
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