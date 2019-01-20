Voleybol: Toplu sonuç - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 3, Efeler Ligi'nde ise 1 maç oynandı



İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 3, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 1 müsabaka yapıldı. İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2-3 Türk Hava Yolları-Halkbank: 3-1 Vakıfbank-Fenerbahçe OPET: 3-0

- Efeler Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası: 3-1

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