Voleybol: Toplu sonuç
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 3, Efeler Ligi'nde ise 1 maç oynandı20 Ocak 2019 Pazar 21:47
İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 3, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 1 müsabaka yapıldı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2-3
Türk Hava Yolları-Halkbank: 3-1
Vakıfbank-Fenerbahçe OPET: 3-0
- Efeler Ligi
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası: 3-1
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