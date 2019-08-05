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Voleybol Milli Takımlar Altyapı kampına Antalya’dan 8 isim

Ankara’da başlayan Voleybol Milli Takımlar Altyapı kampına Mega Spor Kulübü’nden beş olmak üzere, Antalya’dan toplam 8 isim seçildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:22
Voleybol Milli Takımlar Altyapı kampına Antalya’dan 8 isim

Ankara’da başlayan Voleybol Milli Takımlar Altyapı kampına Mega Spor Kulübü’nden beş olmak üzere, Antalya’dan toplam 8 isim seçildi.


1 Ağustos tarihinde Ankara’da başlayan ve 5 Ağustos’a kadar devam edecek olan Voleybol Milli Takımlar Altyapı kampına Mega Spor Kulübü’nden beş olmak üzere Antalya’dan 8 sporcu seçildi. 2020 yılında düzenlenecek U-16 Balkan Şampiyonası ve 2021 yılında düzenlenecek U-16 Avrupa Şampiyonası için kadro oluşumlarına başlayan Altyapı Milli Takımı, Mega Spor Kulübü’nün formasını giyen beş sporcuyu kampa davet etti. Takım oyuncularından Amine Kurtoğlu (13), Buse Atalay (13), Gözde Avcu (12) ve Ayşe Öykü Şen (12) kampa dahil olurken takım kaptanı İrem İnce (13) geçirdiği sakatlık sebebi ile kampa bu yıl katılamadı. Antalyaspor’dan Leyla Yaman, Açı Antalya’dan Ece Şenyapıcı ve AGGİK’ten Karlin Pavteş de kampta yer alacak isimler arasında seçildi.



"Kaptanımız gelecek yıl daha kuvvetli olacak"


Başantrenör Mahir Şaylan Türkiye Şampiyonası öncesi kaptanın sakatlığının üzücü olduğunu belirterek, "Kaptanımızın gelecek yıl daha kuvvetli, bizim de daha fazla sporcumuzla orada olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kurulalı daha iki yıl olmuşken Milli Takımlar düzeyinde böylesi bir başarı elde eden kulübümüzün geleceğe dair büyük umutları var. Sadece iki yıl önce kurulan kulübümüzün, daha önce hiç voleybolla buluşmamış kızlarla, bu kadar kısa zamanda, bu denli bir başarıya imza atması ne kadar çok çalıştığımızın göstergesi" ifadelerinde bulundu.


Milli Takımlar Altyapı kampına, İstanbul ve İzmir grubu 6-10 Ağustos tarihlerinde davet edilecek olup, davet edilen diğer tüm bölgeler ve takımlar arasında en fazla sayıda oyuncu gönderen takım olma özelliğini de bünyesinde barından Mega Spor Kulübü’nün hedefi gelecek senelerde bu sayıyı dahada çok arttırmak.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:22
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