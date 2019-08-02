Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri - Türkiye: 3 - Almanya: 1

Salon: Beilun Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), İbrahim Mohd Ahmed Al Naama (Katar) Türkiye: Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Hande Baladin, (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım) Almanya: Geerties, Poll, Lippmann, Schölzel, Hanke, Weitzel (Pogany, Drewniok, Kästner, Schwertmann) Setler: 27-25, 25-20, 17-25, 25-20 Süre: 119 dakika (34, 26, 26, 33)



ANKARA (AA) - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Grup müsabakalarına ev sahibi yapan Çin ise Çekya'yı 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) yendi. Milliler, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 10.00’da Çekya ile karşılaşacak.



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