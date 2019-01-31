Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri - A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek



ANKARA (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020 yılında düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu müsabakaları Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek. Öte yandan 2020 yılının ocak ayında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri düzenlenecek. Avrupa Kıta Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olan ülke de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak. Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu (Polonya): Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland B Grubu (Çin): Çin, Türkiye, Almanya, Çekya C Grubu (Ev sahibi ülke daha sonra belli olacak): ABD, Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan D Grubu (Brezilya): Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan E Grubu (Rusya): Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika F Grubu (İtalya): İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya

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