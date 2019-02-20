Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Allianz MTV: 0 - VakıfBank: 3



Salon: Scharrena Stuttgart Hakemler: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya) Allianz MTV: McCage, Bugg, Poll, Tapp, Rivers, Schaefer (Koskelo, Wilhite, Tomazela, Cesar, Sandor, Kastner, Van Daelen) VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Hatice Gizem Örge, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu) Setler: 23-25, 18-25, 18-25 Süre: 81 dakika (32, 22, 27)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Almanya'nın Allianz MTV ekibini 3-0 yendi. Beşinci maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.



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