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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Uralochka-NTMK: 0

21 Kasım 2018 Çarşamba 21:52
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Goran Gradinski (Sırbistan), Sabine Witte (Almanya)

Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze Alikaya, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung (Şebnem Simge Aköz, Ezgi Dilik)

Uralochka-NTMK: Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Harelik (Podkopaeva, Karpol, Simonenko)

Setler: 25-16, 25-17, 25-21

Süre: 20, 24, 24 (68 dakika)


İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında konuk ettiği Rusya ekibi Uralochka-NTMK'yı 3-0 yendi.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 21:52
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
  3. Uralochka-NTMK
  4. Voleybol

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