



ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nın İranlı oyuncusu Farhad Ghaemi, voleybolun ülkesinde çok sevildiğini söyledi.

Başkent temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki smaçör, voleybola başlama süreci, ülkesindeki voleybol sevgisi ve Türkiye ve Efeler Ligi hakkındaki düşüncelerini AA muhabirine değerlendirdi.

Voleybola doğduğu Günbedkavus kentinde başlayan Farhad, "Doğduğum şehirde en çok sevilen sporlardan biri voleyboldu. Çocukluğumda çevremdeki arkadaşlarımın çoğunluğu voleybolla ilgileniyordu. Benim de izledikçe ve oynadıkça voleybola ilgim arttı. Daha sonra şehrimizin popüler takımlarından Gonbad Kavos'ta profesyonel kariyerime ilk adımımı attım." dedi.

Voleybolun İran genelinde de popüler bir spor dalı olduğuna vurgu yapan Farhad, "Voleybol, İran'da çok seviliyor. Lig ve uluslararası maçlarda taraftarların müsabakalara ilgisi oldukça fazla". diye konuştu.

İran Milli Takımı'nın uluslararası düzeyde başarılı bulan Farhad, "İran'da kaliteli oyuncular yetişiyor ve çoğu da Avrupa’nın önemli takımlarında oynuyor." ifadesini kullandı.





- "Kariyerli oyuncu çok"





Efeler Voleybol Ligi'nin Avrupa'nın önemli ligleri arasında yer aldığını belirten Farhad, kariyerli isimlerin Türkiye'de oynadığını söyledi.

"Ligde mücadele eden takımların güçlerinin yakın olduğu" yorumunu yapan Farhad, "Bu nedenle de büyük rekabet var. Rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir ligde oynamak benim için büyük tecrübe oluyor." şeklinde konuştu.

Ziraat Bankası formasıyla kulüp bazında ilk kez yurt dışında oynadığını aktaran Farhad, "Farklı bir ülkenin kültüründe yaşamak çok kolay değil fakat İran ve Türkiye halkı arasında fazlasıyla benzerlikler var. Bu nedenle de adaptasyon sürecim de çok rahat geçti." değerlendirmesinde bulundu.





- Hedef şampiyonluk





Farhad, Ziraat Bankası'nın Efeler Ligi'nde şampiyonluk hedeflediğini belirtti.

Kırmızı-beyazlı takımın Balkan Kupası'nı kazanarak iyi bir başlangıç yaptığını kaydeden Farhad, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fakat sezona zorlu fikstürle başladık. Challenge Kupası'nda Maliye Piyango'ya elendik ve tamamen lige odaklandık. Önümüzde kritik bir ikinci yarı var. Maçlarımızı kazanarak öncelikle üst sıralara çıkmalı ve hedefimiz olan şampiyonluğa adım adım yaklaşmalıyız. Evet güçlü rakiplerimiz var ancak biz de iyi bir takımız ve hedefe ulaşmamızı sağlayacak güç de bizde mevcut. Önemli olan birlikteliğimizin bu gücü ortaya çıkarması."



