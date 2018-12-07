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Voleybol: Haftanın programı

Voleybol Efeler Ligi'nde 9. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 8. hafta maçlarına devam edilecek.

07 Aralık 2018 Cuma 09:30
Voleybol: Haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

 

- Efeler Ligi

 

Yarın:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Tokat Belediyesi Plevne (TVF Başkent)

17.00 İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş-Fenerbahçe (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

9 Aralık Pazar:

14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray-Ziraat Bankası (Burhan Felek)

16.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor (İnegöl)

17.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

 

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

 

Yarın:

14.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)

16.00 Karayolları-THY (TVF Başkent)

 

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 09:30
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. Çanakkale
  4. Aydın
  5. Afyon
  6. Efeler Ligi
  7. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  8. Voleybol

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