Voleybol: Haftanın programı
Voleybol Efeler Ligi'nde 9. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 8. hafta maçlarına devam edilecek.07 Aralık 2018 Cuma 09:30
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Tokat Belediyesi Plevne (TVF Başkent)
17.00 İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş-Fenerbahçe (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
9 Aralık Pazar:
14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
15.00 Galatasaray-Ziraat Bankası (Burhan Felek)
16.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor (İnegöl)
17.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)
16.00 Karayolları-THY (TVF Başkent)
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