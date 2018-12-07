Voleybol: Haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Tokat Belediyesi Plevne (TVF Başkent)

17.00 İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş-Fenerbahçe (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

9 Aralık Pazar:

14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray-Ziraat Bankası (Burhan Felek)

16.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor (İnegöl)

17.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)

16.00 Karayolları-THY (TVF Başkent)