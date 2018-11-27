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Voleybol: Haftanın programı

- Efeler Ligi'ne 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak

27 Kasım 2018 Salı 10:57
Voleybol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:


- Efeler Ligi


30 Kasım Cuma:

18.00 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)

2 Aralık Pazar:

14.00 Maliye Piyango-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

14.00 Arhavi Belediyespor-Galatasaray (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Hidayet Türkoğlu)

16.00 Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)

17.00 Ziraat Bankası-Fenerbahçe (TVF Başkent)



- Vestel Venus Sultanlar Ligi


Yarın:

16.00 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)

29 Kasım Perşembe:

13.00 Halkbank-VakıfBank (TVF Başkent)

1 Aralık Cumartesi:

14.00 THY-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Fenerbahçe-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)



Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:57
  1. Efeler Ligi
  2. haftanın programı
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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