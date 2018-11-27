Voleybol: Haftanın programı
- Efeler Ligi'ne 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak27 Kasım 2018 Salı 10:57
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Efeler Ligi
30 Kasım Cuma:
18.00 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)
2 Aralık Pazar:
14.00 Maliye Piyango-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)
14.00 Arhavi Belediyespor-Galatasaray (Arhavi)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Hidayet Türkoğlu)
16.00 Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)
17.00 Ziraat Bankası-Fenerbahçe (TVF Başkent)
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
16.00 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)
29 Kasım Perşembe:
13.00 Halkbank-VakıfBank (TVF Başkent)
1 Aralık Cumartesi:
14.00 THY-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.00 Fenerbahçe-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
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