Voleybol: Haftanın programı





İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:







- Efeler Ligi







30 Kasım Cuma:



18.00 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)

2 Aralık Pazar:

14.00 Maliye Piyango-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)



14.00 Arhavi Belediyespor-Galatasaray (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Hidayet Türkoğlu)

16.00 Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)

17.00 Ziraat Bankası-Fenerbahçe (TVF Başkent)







- Vestel Venus Sultanlar Ligi







Yarın:

16.00 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)

29 Kasım Perşembe:

13.00 Halkbank-VakıfBank (TVF Başkent)

1 Aralık Cumartesi:

14.00 THY-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Fenerbahçe-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)







