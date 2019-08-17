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Voleybol: Gloria Kupası

- Sırbistan'ın şampiyon tamamladığı organizasyonda Türkiye ikinci, Hırvatistan üçüncü, İtalya da dördüncü sırada yer aldı - Turnuvanın ödül töreni gerçekleştirildi

17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:36
Voleybol: Gloria Kupası


ANTALYA (AA) - Antalya'da kadın milli voleybol takımlarının mücadele ettiği Gloria Kupası, ödül töreniyle sona erdi.

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda Sırbistan, İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1 ve Türkiye'yi 3-2 yenerek turnuvayı şampiyon tamamladı.

Hırvatistan'ı 3-1, İtalya'yı ise 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar ise Sırbistan mağlubiyetiyle organizasyonda ikinci sırayı elde etti.

Tek galibiyetini İtalya'ya karşı 3-0'lık skorla elde eden Hırvatistan üçüncü, organizasyonu maç kazanamadan bitiren İtalya ise 4. oldu.

Turnuvanın ödül töreninde Sırbistan Milli Takımı'na şampiyonluk kupasını, Antalya Valisi Münir Karaloğlu verdi. En değerli oyuncu seçilen Sırbistan Milli Takımı'ndan Maja Ognjenovic ödülünü, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu'nun elinden aldı.

Törene, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melis Özaltın ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da katıldı.


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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:36
  1. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  2. Antalya
  3. Gloria Kupası
  4. Hırvatistan
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  6. Ödül Töreni
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