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Voleybol: Gloria Kupası

- Türkiye: 2 - Sırbistan: 3- Sırbistan organizasyonu şampiyon tamamladı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:24
Voleybol: Gloria Kupası


Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Sevilay Gezer Boyacı, Gülümser Şahin

Türkiye: Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Meryem Boz, Fatma Yıldırım, Naz Aydemir Akyol, Gözde Yılmaz)

Sırbistan: Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Veljkovic, Ognjenovic (Lazovic, Bjelica, Blagojevic, Aleksic, Mirkovic)

Setler: 12-25, 18-25, 25-22, 25-22, 13-15

Süre: 122 dakika (20, 29, 28, 27, 18)


ANTALYA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki üçüncü mücadelesine Sırbistan karşısında çıktı.

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, 2-0 geriye düşüp 2-2'ye getirdiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

15 Ağustos'ta başlayan turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1, ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenen milliler, organizasyonu ikinci tamamladı.

İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1, Türkiye'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, Gloria Kupası'nda birinciliği elde etti.


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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:24
  1. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  2. Gloria Kupası
  3. Sırbistan
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