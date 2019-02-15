Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi - Knack: 1 - Halkbank: 3



İSTANBUL (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika ekibi Knack'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Roeselare kentindeki Schiervelde Salonu'nda oynanan müsabakadan başkent temsilcisi, 22-25, 25-20, 17-25 ve 19-25'lik setlerle galip ayrıldı. Bu sonuçla Halkbank gruptaki 3. galibiyetini aldı. Knack ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

İkinci sırada yer alan Halkbank, gruptaki 6. ve son maçında 27 Şubat Çarşamba günü namağlup lider durumda bulunan Zenit Kazan'a (Rusya) konuk olacak.



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