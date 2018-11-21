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Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

Arkas Spor: 0 - Tours VB: 3

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:40
Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Hasan Sıkar, Bravo, Caner Ergül)

Tours VB: Chinenyeze, Trinidad de Haro, Husaj, Teryomenko, Egleskalns, Wounembaina (Henno)

Setler: 20-25, 23-25, 19-25

Süre: 77 dakika (25, 29, 23)


İZMİR (AA) - Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Arkas Spor, Fransız temsilcisi Tours VB'ye 3-0 mağlup oldu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:40
  1. Arkas Spor
  2. CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
  3. Tours VB
  4. Voleybol

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