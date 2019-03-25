Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda 47. kupa heyecanı

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda 47. şampiyon yarın İstanbul'da belli olacak.

Kupada finalin rövanş maçında yarın Galatasaray, İtalya'nın Trentino Itas ekibini konuk edecek.

1972-1973 sezonundan itibaren Kupa Galipleri Kupası, 1999-2000'den sonra da Top Teams Kupası ismiyle gerçekleştirilen organizasyon, 2007-2008'den beri CEV Kupası olarak düzenleniyor.

Daha önce 15 ülkeden takımların mutlu sona ulaştığı organizasyonda en fazla şampiyonluğu 19 kezle İtalya temsilcileri elde etti. İtalya'yı 6 kupayla SSCB, dörder birincilikle Fransa ve Rusya, ikişer şampiyonlukla Çekoslovakya ve Yunanistan temsilcileri takip ediyor.

Kupada Türkiye, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Ukrayna takımları ise birer kez mutlu sona ulaştı.

- Türk takımlarının 3. finali

Türk takımları kupada 3. kez final mücadelesi veriyor.

Organizasyonda 2012-2013 sezonunda finalde İtalyan ekibi Andreoli Latina'yı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Halkbank, kupayı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.

Ziraat Bankası ise geçen yıl finalde Rus temsilcisi Belogorie'ye 3-0 ve 3-2'lik skorlarla yenilerek, kupayı kaybetmişti.

- Galatasaray'ın zorlu sınavı

Kupada finale yükselen 3. Türk ekibi olan Galatasaray, Trentino Itas'a ilk maçta 3-0 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynanacak rövanş maçında rakibini 3-0 veya 3-1 mağlup edip, karşılaşmanın sonundaki altın seti kazanması halinde kupaya uzanacak.

- Kupayı kazananlar

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda daha önce şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle: