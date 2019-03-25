Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda 47. kupa heyecanı
Galatasaray, organizasyonda finalin rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Trentino Itas ile karşılaşacak.25 Mart 2019 Pazartesi 11:30
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda 47. şampiyon yarın İstanbul'da belli olacak.
Kupada finalin rövanş maçında yarın Galatasaray, İtalya'nın Trentino Itas ekibini konuk edecek.
1972-1973 sezonundan itibaren Kupa Galipleri Kupası, 1999-2000'den sonra da Top Teams Kupası ismiyle gerçekleştirilen organizasyon, 2007-2008'den beri CEV Kupası olarak düzenleniyor.
Daha önce 15 ülkeden takımların mutlu sona ulaştığı organizasyonda en fazla şampiyonluğu 19 kezle İtalya temsilcileri elde etti. İtalya'yı 6 kupayla SSCB, dörder birincilikle Fransa ve Rusya, ikişer şampiyonlukla Çekoslovakya ve Yunanistan temsilcileri takip ediyor.
Kupada Türkiye, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Ukrayna takımları ise birer kez mutlu sona ulaştı.
- Türk takımlarının 3. finali
Türk takımları kupada 3. kez final mücadelesi veriyor.
Organizasyonda 2012-2013 sezonunda finalde İtalyan ekibi Andreoli Latina'yı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Halkbank, kupayı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.
Ziraat Bankası ise geçen yıl finalde Rus temsilcisi Belogorie'ye 3-0 ve 3-2'lik skorlarla yenilerek, kupayı kaybetmişti.
- Galatasaray'ın zorlu sınavı
Kupada finale yükselen 3. Türk ekibi olan Galatasaray, Trentino Itas'a ilk maçta 3-0 yenildi.
Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynanacak rövanş maçında rakibini 3-0 veya 3-1 mağlup edip, karşılaşmanın sonundaki altın seti kazanması halinde kupaya uzanacak.
- Kupayı kazananlar
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda daha önce şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:
|Sezon
|Takım
|Ülke
|1972-1973
|O'Ruini
|İtalya
|1973-1974
|Radiotechnik
|SSCB
|1974-1975
|Radiotechnik
|SSCB
|1975-1976
|CSKA Sofya
|Bulgaristan
|1976-1977
|Radiotechnik
|SSCB
|1977-1978
|Ruda Hvezda
|Çekoslovakya
|1978-1979
|Dinamo Bükreş
|Romanya
|1979-1980
|Panini Modena
|İtalya
|1980-1981
|CH Bratislava
|Çekoslovakya
|1981-1982
|Avtomobil
|SSCB
|1982-1983
|Avtomobil
|SSCB
|1983-1984
|Kappa Torino
|İtalya
|1984-1985
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1985-1986
|Panini Modena
|İtalya
|1986-1987
|Tartarini Bologna
|İtalya
|1987-1988
|Maxicono Parma
|İtalya
|1988-1989
|Maxicono Parma
|İtalya
|1989-1990
|Maxicono Parma
|İtalya
|1990-1991
|Montichari
|İtalya
|1991-1992
|Montichari
|İtalya
|1992-1993
|Mediolanum Milano
|İtalya
|1993-1994
|Sisley Treviso
|İtalya
|1994-1995
|Daytona Modena
|İtalya
|1995-1996
|Olympiakos
|Yunanistan
|1996-1997
|Alpitour Traco Cuneo
|İtalya
|1997-1998
|Alpitour Traco Cuneo
|İtalya
|1998-1999
|Cannes
|Fransa
|1999-2000
|Paris Volley
|Fransa
|2000-2001
|SC Espinho
|Portekiz
|2001-2002
|Knack Roeselare
|Belçika
|2002-2003
|Piet Zoomers Apeldoorn
|Hollanda
|2003-2004
|Lokomotiv Kharkiv
|Ukrayna
|2004-2005
|Olympiakos
|Yunanistan
|2005-2006
|Copra Piacenza
|İtalya
|2006-2007
|Autocommerce Bled
|Slovenya
|2007-2008
|Roma Volley
|İtalya
|2008-2009
|Lokomotiv Belgorod
|Rusya
|2009-2010
|Bre Banca Lannutti Cuneo
|İtalya
|2010-2011
|Sisley Treviso
|İtalya
|2011-2012
|Dinamo Moskova
|Rusya
|2012-2013
|Halkbank
|Türkiye
|2013-2014
|Paris Volley
|Fransa
|2014-2015
|Dinamo Moskova
|Rusya
|2015-2016
|Berlin Recycling Volleys
|Almanya
|2016-2017
|Tours VB
|Fransa
|2017-2018
|Belogorie
|Rusya
YORUM YAZ