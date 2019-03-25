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Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda 47. kupa heyecanı

Galatasaray, organizasyonda finalin rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Trentino Itas ile karşılaşacak.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:30
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda 47. kupa heyecanı

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda 47. şampiyon yarın İstanbul'da belli olacak.

Kupada finalin rövanş maçında yarın Galatasaray, İtalya'nın Trentino Itas ekibini konuk edecek.

1972-1973 sezonundan itibaren Kupa Galipleri Kupası, 1999-2000'den sonra da Top Teams Kupası ismiyle gerçekleştirilen organizasyon, 2007-2008'den beri CEV Kupası olarak düzenleniyor.

Daha önce 15 ülkeden takımların mutlu sona ulaştığı organizasyonda en fazla şampiyonluğu 19 kezle İtalya temsilcileri elde etti. İtalya'yı 6 kupayla SSCB, dörder birincilikle Fransa ve Rusya, ikişer şampiyonlukla Çekoslovakya ve Yunanistan temsilcileri takip ediyor.

Kupada Türkiye, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Ukrayna takımları ise birer kez mutlu sona ulaştı.

 

- Türk takımlarının 3. finali

 

Türk takımları kupada 3. kez final mücadelesi veriyor.

Organizasyonda 2012-2013 sezonunda finalde İtalyan ekibi Andreoli Latina'yı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Halkbank, kupayı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.

Ziraat Bankası ise geçen yıl finalde Rus temsilcisi Belogorie'ye 3-0 ve 3-2'lik skorlarla yenilerek, kupayı kaybetmişti.

 

- Galatasaray'ın zorlu sınavı

 

Kupada finale yükselen 3. Türk ekibi olan Galatasaray, Trentino Itas'a ilk maçta 3-0 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynanacak rövanş maçında rakibini 3-0 veya 3-1 mağlup edip, karşılaşmanın sonundaki altın seti kazanması halinde kupaya uzanacak.

 

- Kupayı kazananlar

 

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda daha önce şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

SezonTakımÜlke
1972-1973O'Ruiniİtalya
1973-1974RadiotechnikSSCB
1974-1975RadiotechnikSSCB
1975-1976CSKA SofyaBulgaristan
1976-1977RadiotechnikSSCB
1977-1978Ruda HvezdaÇekoslovakya
1978-1979Dinamo BükreşRomanya
1979-1980Panini Modenaİtalya
1980-1981CH BratislavaÇekoslovakya
1981-1982AvtomobilSSCB
1982-1983AvtomobilSSCB
1983-1984Kappa Torinoİtalya
1984-1985Dinamo MoskovaSSCB
1985-1986Panini Modenaİtalya
1986-1987Tartarini Bolognaİtalya
1987-1988Maxicono Parmaİtalya
1988-1989Maxicono Parmaİtalya
1989-1990Maxicono Parmaİtalya
1990-1991Montichariİtalya
1991-1992Montichariİtalya
1992-1993Mediolanum Milanoİtalya
1993-1994Sisley Trevisoİtalya
1994-1995Daytona Modenaİtalya
1995-1996OlympiakosYunanistan
1996-1997Alpitour Traco Cuneoİtalya
1997-1998Alpitour Traco Cuneoİtalya
1998-1999CannesFransa
1999-2000Paris VolleyFransa
2000-2001SC EspinhoPortekiz
2001-2002Knack RoeselareBelçika
2002-2003Piet Zoomers ApeldoornHollanda
2003-2004Lokomotiv KharkivUkrayna
2004-2005OlympiakosYunanistan
2005-2006Copra Piacenzaİtalya
2006-2007Autocommerce BledSlovenya
2007-2008Roma Volleyİtalya
2008-2009Lokomotiv BelgorodRusya
2009-2010Bre Banca Lannutti Cuneoİtalya
2010-2011Sisley Trevisoİtalya
2011-2012Dinamo MoskovaRusya
2012-2013HalkbankTürkiye
2013-2014Paris VolleyFransa
2014-2015Dinamo MoskovaRusya
2015-2016Berlin Recycling VolleysAlmanya
2016-2017Tours VBFransa
2017-2018BelogorieRusya

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:30
  1. İstanbul
  2. Erkekler CEV Kupası
  3. Galatasaray
  4. Trentino Itas
  5. Voleybol

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