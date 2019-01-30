Voleybol: Erkekler CEV Kupası
- Galatasaray: 3 - Lindemans: 130 Ocak 2019 Çarşamba 21:07
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Cristian Eduard Botezatu (Romanya), Serhiy Hulka (Ukrayna)
Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Emin Gök, Muzaffer Yönet)
Lindemans: Firlej, Claes, Colson, Gustavsson, Staszewski, Smit (Deroey, Strzezek, Van Hoyweghen, Vandeweyer)
Setler: 25-17, 25-20, 20-25, 25-18
Süre:99 dakika (24, 25, 26, 24)
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Belçika ekibi Lindemans'ı 3-1 yendi.
Müsabakanın rövanşı Belçika'nın Aalst kentinde 14 Şubat Perşembe günü oynanacak.
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