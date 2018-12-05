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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Ajaccio: 3 - Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, altın seti alarak 8'li final turuna yükseldi

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:21
Voleybol: Erkekler CEV Kupası


Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Zdravko Zdraveski (Makedonya), Oana Cristina Fortu (Almanya)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun)

Ajaccio:Bruckert, Pepic, Carle, Radic, Pujol, Mendez (Exiga, Guelle, Castard, Douglas)

Setler: 21-25, 21-25, 20-25

Altın set: 15-12

Süre: 83 dakika (24, 21, 23, 15)


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Ajaccio'yu altın set sonunda eleyerek 8'li final turuna yükseldi.

Deplasmanda rakibini 3-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, evindeki maçı 3-0 kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, altın sette rakibine 15-12 üstünlük sağlayarak adını 8'li final turuna yazdırdı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:21
  1. Ajaccio
  2. Erkekler CEV Kupası
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Voleybol

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