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Voleybol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

- Maliye Piyango: 3 - Ziraat Bankası: 0- Mavi-beyazlı ekip, 8'li final turuna yükseldi

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:41
Voleybol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Magdalena Niewiarowska (Polonya)

Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno,Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi)

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir, Kemal Kayhan)

Setler: 25-17, 25-23, 25-23

Süre: 79 dakika (22, 28, 29)


ANKARA (AA) - Voleybolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Maliye Piyango, organizasyondaki diğer Türk temsilcisi Ziraat Bankası'nı 3-0 yenerek tur atladı.

Mavi-beyazlı ekip, ilk maçta kırmızı-beyazlı rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

Kupada 8'li final turuna yükselen Maliye Piyango, bu turda Sporting Lizbon (Portekiz)-Stroitel Minsk (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:41
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