Voleybol Erkek Milli Takımlar değerlendirme toplantısı yapıldı Voleybol Erkek Milli Takımlar, 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirme toplantısı, İstanbul’daki Başkanlık Ofisi’nde yapıldı.

Voleybol Erkek Milli Takımlar, 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirme toplantısı, İstanbul’daki Başkanlık Ofisi’nde yapıldı.

Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay başkanlığında yapılan toplantıya, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ve TVF Erkek Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Kazım Hidayetoğlu katıldı.

Toplantıda 2019 yılı erkek altyapı milli takımlar faaliyetleri değerlendirilip, 2020 yılında planlanan hedefler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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