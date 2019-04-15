Voleybol: Efeler Ligi play-off yarı final
- Halkbank: 1 - Fenerbahçe: 3- Fenerbahçe finale yükseldi15 Nisan 2019 Pazartesi 20:28
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Arslan Ekşi, Sket, Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu (Baranowicz, Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Efe Bayram)
Fenerbahçe: Klinkenberger, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (İzzet Ünver, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın)
Setler: 22-25, 23-25, 25-22, 23-25
Süre: 126 dakika (30, 33, 30, 33)
ANKARA (AA) - Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk olduğu Halkbank'ı 3-1 yendi.
İstanbul'da oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, seriyi 2-0 üstün tamamlayarak finale yükseldi.
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