Voleybol: Efeler Ligi - Tokat Belediye Plevne: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 0



Salon: Ali Yücel

Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Hüseyin Okumuş Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mesut Akman, Mert Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Bedirhan Bülbül) Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo) Setler: 25-15, 25-18, 25-23 Süre: 77 dakika (23, 24, 30)



TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.

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