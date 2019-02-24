Voleybol: Efeler Ligi
- Tokat Belediye Plevne: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 024 Şubat 2019 Pazar 17:23
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Hüseyin Okumuş
Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mesut Akman, Mert Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Bedirhan Bülbül)
Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)
Setler: 25-15, 25-18, 25-23
Süre: 77 dakika (23, 24, 30)
TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.
YORUM YAZ