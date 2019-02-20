Voleybol: Efeler Ligi
- Halkbank: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 220 Şubat 2019 Çarşamba 21:41
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol
Halkbank: Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Furkan Aydın, Arslan Ekşi)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin)
Setler: 25-17, 21-25, 25-22, 23-25, 15-11
Süre: 135 dakika (24, 30, 30, 32, 19)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Halkbank, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
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