Voleybol: Efeler Ligi - İnegöl Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0



Salon: İnegöl

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Deneri

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan, Efe Er)

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Fatih Ürün, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)

Setler: 25-23, 25-19, 25-18

Süre: 85 dakika (32, 26, 27)

BURSA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.



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