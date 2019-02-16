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Voleybol: Efeler Ligi

- Arhavi Belediyespor: 1 - Fenerbahçe: 3

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:22
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Arhavi

Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş

Arhavi Belediyespor: Danilov, Murat Palavar, Marinkov, Mustedanovic, Orçun Ergün, Fatih Eren Uğur (Mehmet Özbek, Murat Karakaya, Fatih Cihan)

Fenerbahçe: Emre Batur, Klinkenberg, Ulaş Kıyak, Ter Maat, Oğuzhan Karasu, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Cupkovic, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

Setler: 16-25, 25-16, 26-28, 17-25

Süre: 136 dakika (29, 30, 49, 28)


ARTVİN (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 20:22
  1. Arhavi Belediyespor
  2. Artvin
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  5. Voleybol

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