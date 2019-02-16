Voleybol: Efeler Ligi - Arhavi Belediyespor: 1 - Fenerbahçe: 3



Salon: Arhavi Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş Arhavi Belediyespor: Danilov, Murat Palavar, Marinkov, Mustedanovic, Orçun Ergün, Fatih Eren Uğur (Mehmet Özbek, Murat Karakaya, Fatih Cihan)

Fenerbahçe: Emre Batur, Klinkenberg, Ulaş Kıyak, Ter Maat, Oğuzhan Karasu, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Cupkovic, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

Setler: 16-25, 25-16, 26-28, 17-25

Süre: 136 dakika (29, 30, 49, 28)



ARTVİN (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.

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