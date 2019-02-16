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Voleybol: Efeler Ligi

- Arkas Spor: 3 - İnegöl Belediyespor: 0

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:58
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Cahit Küçükboyacı

Arkas Spor: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Burak Mert, Muhammet Kaya)

İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan)

Setler: 25-22, 25-21, 28-26

Süre: 93 dakika (26, 31, 36)


İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:58
  1. Arkas Spor
  2. Efeler Ligi
  3. İnegöl Belediyespor
  4. Voleybol

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