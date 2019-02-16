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Voleybol: Efeler Ligi

- Ziraat Bankası: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:45
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erkan Sarı

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Nazım Berk Özbek, Kathbart, Tunç Ayhan)

Setler: 22-25, 25-22, 27-25, 25-23

Süre: 129 dakika (33, 29, 36, 31)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankası, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:45
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