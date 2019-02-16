Voleybol: Efeler Ligi - Ziraat Bankası: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1



Salon: TVF Başkent Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erkan Sarı Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz) İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Nazım Berk Özbek, Kathbart, Tunç Ayhan) Setler: 22-25, 25-22, 27-25, 25-23 Süre: 129 dakika (33, 29, 36, 31)

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankası, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

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