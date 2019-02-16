Voleybol: Efeler Ligi - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 0



Salon: Hidayet Türkoğlu Hakemler: Caner Çıldır, Esat Danzili İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Şükrü Aksoy, Berkan Eryüz, Kadir Cin) Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Metin, Jekic, Harun Salif (Selim Yıldırım, Hassanloo, Berkay Dağlar) Setler:25-16, 25-19, 25-22 Süre: 75 dakika (21, 25, 29)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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