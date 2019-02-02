Voleybol: Efeler Ligi
Tokat Belediye Plevne: 3 - Ziraat Bankası: 002 Şubat 2019 Cumartesi 17:51
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş
Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Firkal, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)
Ziraat Bankası: Enes Atlı, Jovovic,Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kırkıt)
Setler: 25-19, 26-24, 28-26
Süre: 90 dakika (23, 34, 33)
TOKAT (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi.
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