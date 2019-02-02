Voleybol: Efeler Ligi Tokat Belediye Plevne: 3 - Ziraat Bankası: 0

Salon: Ali Yücel Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Firkal, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı) Ziraat Bankası: Enes Atlı, Jovovic,Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kırkıt) Setler: 25-19, 26-24, 28-26 Süre: 90 dakika (23, 34, 33)

TOKAT (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.