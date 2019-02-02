Voleybol: Efeler Ligi - Halkbank: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 0



Salon: TVF Başkent Hakemler: Bilal Çağlar, İlknur Çakar Halkbank: Furkan Aydın, Luburic, Sket, Kemal Kayhan, Baranowicz, Efe Bayram (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu, Quesque) Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo, Ali Berkay Dağlar) Setler: 25-11, 25-22, 26-24 Süre: 79 dakika (21, 30, 28)

ANKARA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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