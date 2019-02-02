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Voleybol: Efeler Ligi

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:18
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Berkan Eryüz, Murat Yenipazar, Gökhan Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy (Nuri Şahin, İbrahim Emet, Kadir Cin, Caner Pekşen)

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen)

Setler: 20-25, 20-25, 23-25

Süre: 83 dakika (25, 26, 32)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:18
  1. Efeler Ligi
  2. Galatasaray
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Voleybol

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