Voleybol: Efeler Ligi - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3



Salon: Hidayet Türkoğlu Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Berkan Eryüz, Murat Yenipazar, Gökhan Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy (Nuri Şahin, İbrahim Emet, Kadir Cin, Caner Pekşen) Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen) Setler: 20-25, 20-25, 23-25 Süre: 83 dakika (25, 26, 32)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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