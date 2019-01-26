Voleybol: Efeler Ligi
- Fenerbahçe: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 226 Ocak 2019 Cumartesi 22:24
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
Fenerbahçe: Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş, İzzet Ünver, Cupkovic)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Berkan Eryüz, Murat Yenipazar, (Nuri Şahin, Caner Pekşen)
Setler: 19-25, 25-19, 25-23, 17-25, 15-11
Süre:147 dakika (26, 30, 37, 33, 21)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
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