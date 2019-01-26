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Voleybol: Efeler Ligi

- Fenerbahçe: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:24
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş, İzzet Ünver, Cupkovic)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Berkan Eryüz, Murat Yenipazar, (Nuri Şahin, Caner Pekşen)

Setler: 19-25, 25-19, 25-23, 17-25, 15-11

Süre:147 dakika (26, 30, 37, 33, 21)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.


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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:24
  1. Efeler Ligi
  2. Fenerbahçe
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Voleybol

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