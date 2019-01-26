Voleybol: Efeler Ligi
- İnegöl Belediyespor: 2- Halkbank: 326 Ocak 2019 Cumartesi 20:02
Salon: İnegöl
Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)
Halkbank: Bayram Efe, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket, Kemal Kayhan, Baranowicz (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Vefa Yılmaz)
Setler: 25-27, 18-25, 25-21, 25-21, 13-15
Süre: 140 dakika (35, 27, 29, 31, 18)
BURSA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
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