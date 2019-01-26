Voleybol: Efeler Ligi - İnegöl Belediyespor: 2- Halkbank: 3



Salon: İnegöl Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)

Halkbank: Bayram Efe, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket, Kemal Kayhan, Baranowicz (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Vefa Yılmaz)

Setler: 25-27, 18-25, 25-21, 25-21, 13-15

Süre: 140 dakika (35, 27, 29, 31, 18)

BURSA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.