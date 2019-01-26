Voleybol: Efeler Ligi
- Ziraat Bankası: 1- Arkas Spor: 326 Ocak 2019 Cumartesi 18:29
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kırkıt)
Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)
Setler: 20-25, 23-25, 25-21, 18-25
Süre: 107 dakika (27, 29, 27, 24)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.
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