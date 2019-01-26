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Voleybol: Efeler Ligi

- Galatasaray: 1 - Maliye Piyango: 3

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:10
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Melih Sıratca, Özgür Türkmen)

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Çağatay Durmaz, Wendt, Halil Yücel, Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Mehmet Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Kolev, Görkem Sertel)

Setler: 21-25, 23-25, 25-14, 20-25

Süre:102 dakika (26, 28, 20, 28)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 15. hafta maçında Maliye Piyango, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 16:10
  1. Efeler Ligi
  2. Galatasaray
  3. maliye piyango
  4. Voleybol

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