Voleybol: Efeler Ligi
- Galatasaray: 1 - Maliye Piyango: 326 Ocak 2019 Cumartesi 16:10
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Melih Sıratca, Özgür Türkmen)
Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Çağatay Durmaz, Wendt, Halil Yücel, Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Mehmet Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Kolev, Görkem Sertel)
Setler: 21-25, 23-25, 25-14, 20-25
Süre:102 dakika (26, 28, 20, 28)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 15. hafta maçında Maliye Piyango, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendi.
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