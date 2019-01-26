Voleybol: Efeler Ligi - Galatasaray: 1 - Maliye Piyango: 3



Salon: Burhan Felek Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Melih Sıratca, Özgür Türkmen) Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Çağatay Durmaz, Wendt, Halil Yücel, Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Mehmet Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Kolev, Görkem Sertel)

Setler: 21-25, 23-25, 25-14, 20-25

Süre:102 dakika (26, 28, 20, 28)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 15. hafta maçında Maliye Piyango, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendi.

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