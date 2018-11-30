Voleybol: Efeler Ligi
- Tokat Belediye Plevne: 3 - İnegöl Belediyespor: 130 Kasım 2018 Cuma 20:30
Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Erdal Tezer
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mert Tetik)
İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Çınar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Cansın Hacıbekiroğlu)
Setler: 25-22, 25-16, 24-26, 25-23
Süre: 120 dakika (30, 24, 35, 31)
TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde 8. haftanın ilk maçında Tokat Belediye Plevne, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.
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