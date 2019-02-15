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Voleybol çeyrek final müsabakaları başladı

Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığının Anadolu Yıldızlar Ligi 2018 yılı faaliyet programında yer alan Voleybol Çeyrek Final Kız-Erkek müsabakaları açılış töreni ile başladı.

15 Şubat 2019 Cuma 17:49
Voleybol çeyrek final müsabakaları başladı

Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığının Anadolu Yıldızlar Ligi 2018 yılı faaliyet programında yer alan Voleybol Çeyrek Final Kız-Erkek müsabakaları açılış töreni ile başladı.


Bilecik Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen seremoniye Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, şube müdürleri ve 16 ilden gelen antrenörler, idareciler, sporcular, hakemler ve davetliler katıldı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporculara hitaben yapmış olduğu açılış konuşmasında; “Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun simge şehri, ’insanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen Şeyh Edebali’nin diyarı, Ertuğrulgazi’nin Sancağı Bilecik’imizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Anadolu Yıldızlar Ligi sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, milli takımlara alt yapı sağlaması gibi amaçlarla oluşturulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda spor sayesinde çocuklarımız farklı yerler görerek sağlıklı ve güzel bir şekilde yetişeceklerdir. Sizlerin yeteneklerinizi gösterebileceğiniz ve gelişim sağlayabileceğiniz çok faydalı bir projedir. Disiplinli ve azimli çalışmalar sonucunda içinizden çok başarılı sporcular çıkacağına olan inancım sonsuzdur. Her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen gençlik ve spor bakanımıza ve valimize teşekkürlerimi sunarım" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:49
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