Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Fenerbahçe Opet: 2 - Dinamo Moskova: 3



Salon: Burhan Felek Voleybol Hakemler: Ricardo Ferreira Marques (Portekiz), Stefano Cesare (İtalya) Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Fatma Yıldırım) Dinamo Moskova: Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Efimova, Ognjenovic (Talysheva, Raevskaia, Lazareva) Setler: 25-23, 12-25, 25-23, 24-26, 15-17 Süre: 125 dakika (28, 18, 26, 32, 21)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya 3-2 yenildi. Sarı-lacivertli takım, ilk yenilgisini almasına rağmen gruptaki liderliğini sürdürdü.

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