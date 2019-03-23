Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2- Finale yükselen ilk takım Eczacıbaşı VitrA oldu23 Mart 2019 Cumartesi 16:43
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru Ayata
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer (Simge Şebnem Aköz, Güldeniz Önal, Kim Koung, Gözde Yılmaz, Gamze Kılıç)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladin, Jackson (Gizem Karadayı, Elif Su Ericek, Atkinson, Buse Kayacan, Nursevil Aydınlar Gökbudak)
Setler: 25-11, 22-25, 19-25, 25-16, 15-8
Süre: 116 dakika (20, 28, 31, 23, 14)
İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, finale yükselen ilk takım oldu.
Eczacıbaşı VitrA, finalde VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçının galibiyle karşılaşacak.
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