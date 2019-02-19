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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Karayolları: 3

19 Şubat 2019 Salı 16:49
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley


Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yılmaz Duman, Fikret Fidan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Ecem Alıcı, Ceyda Durukan, Desislava, Seda Arısoy, Darya Özbek (Erçe Kasapoğlu, Ceyda Demirhan, Duygu Düzceler, Ezgi Akyıldız)

Karayolları: Tumas, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Saliha Şahin, Gerasymova, Seda Canlı)

Setler: 24-26, 25-22, 18-25, 25-21, 11-15

Süre: 123 dakika (33, 31, 26, 27, 16)


AYDIN (AA) - AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. Etap erteleme maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Serinin ikinci karşılaşması 13 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Eşleşmede turu geçecek ekip, final etabında Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşecek.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:49
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
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