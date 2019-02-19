Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Karayolları: 3



Salon: Mimar Sinan Hakemler: Yılmaz Duman, Fikret Fidan Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Ecem Alıcı, Ceyda Durukan, Desislava, Seda Arısoy, Darya Özbek (Erçe Kasapoğlu, Ceyda Demirhan, Duygu Düzceler, Ezgi Akyıldız) Karayolları: Tumas, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Saliha Şahin, Gerasymova, Seda Canlı) Setler: 24-26, 25-22, 18-25, 25-21, 11-15 Süre: 123 dakika (33, 31, 26, 27, 16)

AYDIN (AA) - AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. Etap erteleme maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi. Serinin ikinci karşılaşması 13 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Eşleşmede turu geçecek ekip, final etabında Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.