Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Karayolları: 319 Şubat 2019 Salı 16:49
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yılmaz Duman, Fikret Fidan
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Ecem Alıcı, Ceyda Durukan, Desislava, Seda Arısoy, Darya Özbek (Erçe Kasapoğlu, Ceyda Demirhan, Duygu Düzceler, Ezgi Akyıldız)
Karayolları: Tumas, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Saliha Şahin, Gerasymova, Seda Canlı)
Setler: 24-26, 25-22, 18-25, 25-21, 11-15
Süre: 123 dakika (33, 31, 26, 27, 16)
AYDIN (AA) - AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. Etap erteleme maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.
Serinin ikinci karşılaşması 13 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Eşleşmede turu geçecek ekip, final etabında Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşecek.
YORUM YAZ