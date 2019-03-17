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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

- Finalde Galatasaray'ı 3-2 yenen Fenerbahçe, düzenlenen törenle kupasını aldı- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden kupasını alan sarı-laciverliler, büyük sevinç yaşadı

17 Mart 2019 Pazar 20:56
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley


MALATYA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Galatasaray'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Malatya Merkez Salonu'nda maçın ardından düzenlenen kupa töreninde ilk olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli Salva Higaldo Oliva'ya Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ tarafından plaket verildi.

Törende, ikinci olan Galatasaray'ın oyuncularına madalyaları Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan tarafından takdim edildi.

Platforma çağrılan Fenerbahçeli oyunculara ise ilk olarak Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından madalyaları verildi.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçeli futbolcuları tebrik ederek kupayı takım kaptanı Ulaş Kıyak'a verdi.

Kupa seremonisinin ardından Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular fotoğraf çektirerek kupayı taraftarlarıyla birlikte kutladılar.


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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:56
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