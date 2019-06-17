Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi - Organizasyonun 5. ve son haftasındaki Ankara etabı maçları, yarın başlayacak- Ay-yıldızlı kadın takımı, ilk maçını Belçika ile oynayacak



ANKARA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2019 Uluslar Ligi'nin 5. ve son haftasındaki Ankara etabı maçları yarın başlayacak. A Milli Kadın Takımı, Uluslar Ligi'nin son haftasında sırasıyla Belçika, İtalya ve Brezilya ile karşılaşacak. Maçlar TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Geride kalan 4 haftadaki 12 maçında 10 galibiyet alan milliler, 16 takımlı ligde 29 puanla, 31 puanlı İtalya'nın ardından ikinci durumda bulunuyor. FIVB Uluslar Ligi'nin 5. haftasındaki Ankara etabının maç programı şöyle: Yarın:

16.00 Brezilya-İtalya

19.00 Türkiye-Belçika



19 Haziran Çarşamba:

16.00 Belçika-Brezilya

19.00 Türkiye-İtalya



20 Haziran Perşembe:

16.00 İtalya-Belçika

19.00 Türkiye-Brezilya







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