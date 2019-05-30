Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi - Türkiye: 3 - Rusya: 0



Salon: TVF Başkent Hakemler: Simone Santi (İtalya), Nasr Shaaban (Mısır) Türkiye: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Zehra Güneş, Meryem Boz, Şeyma Ercan (Şebnem Simge Aköz, Gizem Güner Örge, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın) Rusya: Iurinskaia, Lazarenko, Khaletskaia, Kurilo, Efimova, Ryseva (Chikrizova, Vorobyeva, Matveeva) Setler: 25-19, 25-21, 25-20 Süre: 86 dakika (24,30,32)

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi ikinci hafta üçüncü ve son maçında Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan etabını 3'te 3 yaparak namağlup kapatmıştı. Milliler, Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 maçta, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı ve 15 puana ulaştı.



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