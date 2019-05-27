Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi





ANKARA (AA) - 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin yarın Ankara'da başlayacak ikinci hafta maçları öncesi basın toplantısı yapıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, turnuvada mücadele edecek Türkiye, Rusya, Almanya ve Japonya kadın milli takımlarının başantrenörleri ile kaptanları katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kurtaran Mumcu, Japonya, Almanya ve Rusya milli takımlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Milli takım olarak geçen hafta Sırbistan'da iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir teknik ekibe, genç bir kadroya sahibiz. Ankara'da bunu devam ettirmek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Güzel bir voleybol izlemeyi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ise Ankara seyircisi önünde oynayacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Ankara'da seyircilerin salonları doldurduğuna dikkati çeken Guidetti, "Aynısını biz de bekliyoruz. FIVB kendimizi geliştirmemiz açısından büyük bir fırsat. Bu hafta 3 maçımız var. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Milli takım kaptanı Meryem Boz ise turnuvaya güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Özellikle son maçta takımın uyumu ve mücadelesi çok güzeldi. Tabii ki genç bir takımız. Takım uyumu ve kişisel performans için daha zamana ihtiyacımız var. Bu organizasyon için TVF'ye çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ankara seyricisinin önünde tekrar oynamak için heyecanlıyız."

Diğer takım antrenörleri ve kaptanları da gösterilen misafirperverlik nedeniyle TVF'ye teşekkür edip, turnuvanın dostça geçmesi temennilerinde bulundu.



