Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası - Kuzey Makedonya: 0 - Türkiye: 3



Salon: Stozice Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Aleksandar Petrovic (Sırbistan) Kuzey Makedonya: Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Despotovski (Angelovski, Andonov, Milkov, Mihailov) Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (İzzet Ünver, Vahit Emre Savaş, Faik Samed Güneş, Burak Mert) Setler: 20-25, 23-25, 13-25 Süre: 26, 28, 22 (76 dakika)

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında, tarihinde ilk kez organizasyona katılan Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası ikinci gününde C Grubu'nda Türkiye, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Türkiye, 5 servis hatası ile rakibine puanlar verdiği ilk seti, etkili oyun sergileyerek 25-20 kazandı. Ay-yıldızlılar, karşılıklı sayılarla başabaş geçen 2. sette, son bölüme 22-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı. Rakibi karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performans ile oyunu kontrol eden milliler, üçüncü seti de 25-13 üstün tamamladı ve şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 15 Eylül Pazar günü Slovenya ile karşılaşacak.

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