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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

- Kuzey Makedonya: 0 - Türkiye: 3

13 Eylül 2019 Cuma 20:21
Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası


Salon: Stozice

Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Kuzey Makedonya: Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Despotovski (Angelovski, Andonov, Milkov, Mihailov)

Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (İzzet Ünver, Vahit Emre Savaş, Faik Samed Güneş, Burak Mert)

Setler: 20-25, 23-25, 13-25

Süre: 26, 28, 22 (76 dakika)


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında, tarihinde ilk kez organizasyona katılan Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası ikinci gününde C Grubu'nda Türkiye, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Türkiye, 5 servis hatası ile rakibine puanlar verdiği ilk seti, etkili oyun sergileyerek 25-20 kazandı.

Ay-yıldızlılar, karşılıklı sayılarla başabaş geçen 2. sette, son bölüme 22-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı.

Rakibi karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performans ile oyunu kontrol eden milliler, üçüncü seti de 25-13 üstün tamamladı ve şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 15 Eylül Pazar günü Slovenya ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 20:21
  1. 2019 Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  3. Kuzey Makedonya
  4. türkiye

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