Vodafone’lulara DasDas indirim

VODAFONE RED’ten sahne ve mutfak sanatlarını aynı çatıda harmanlayan fonksiyonel bir sosyal yaşam alanı olarak tanınan Dasdas’a destek geldi. İstanbul’un popüler sanat mekânlarından DasDas ile işbirliği yapan Vodafone Red, böylece sanatsever müşterileri için sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha eklemiş oldu. Vodafone Red’liler, DasDas’taki etkinliklerin biletlerini yüzde 10 indirimli alırken, yerinde izleyemedikleri belirli içerikleri ise Vodafone TV ile cep telefonlarından izleyebilecek. Red müşterileri ayrıca, hafta içi 12:00-14:00 arası DasDas Mutfak’ta yüzde 10 indirim ayrıcalığına sahip olacak.