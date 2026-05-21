Vodafone'dan teknoloji hamlesi! Kurulumsuz 5G RedBox sarsılmaz garanti verdi

Vodafone, 5G RedBox ile sunduğu fiber hızında, kurulumsuz, anında ev internetinde, 5G hız garantisi ile müşteri memnuniyetini garanti altına aldığını ve memnun kalınmadığı durumda 30 gün içinde iade hakkı sunduğunu duyurdu.

Vodafone, ev interneti ihtiyacı olan müşterilerini yüksek hızlı internetle buluşturmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, fiber altyapısı beklemeyi gerektirmeyen, kurulumsuz, anında fiber hızında ev interneti Vodafone 5G RedBox için 5G ile hız garantisi sunuyor. Müşterinin hizmet adresinde teknisyen eşliğinde yapılan hız testi sonrasında hızın 50 Mbps’nin altında kalması durumunda müşterilere 30 gün içinde iade hakkı sağlanıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"5G ile mobil internette olduğu gibi ev internetinde de yeni bir dönem başladı. Yaşadığı bölgede fiber altyapısı olan ya da olmayan müşterilerimizin yüksek hızlı internet talebini karşılamak üzere, tak çalıştır, kurulum gerektirmeyen, şık tasarımlı, yeni nesil Vodafone 5G RedBox ürünümüz 1 Nisan itibarıyla 5G sinyali ile evlerde 1000 Mbps’e varan hızlarla hizmet vermeye başladı. Şimdi de 5G ile Hız Garantisi kapsamında müşteri memnuniyetini güvence altına alıyoruz. Mağazalarımızdan veya vodafone.com.tr’den hızlıca teslim edilen 5G RedBox, anında kurulum özelliği ile fişe takıp kolayca çalıştırılabilirken, 5G ile hız garantisi kapsamında, ilk 30 gün içinde hizmet adresinde bağlantı hızının 50 Mbps’nin altında kalması durumunda, teknisyen ziyaretiyle doğrulama yaparak müşterilerimize iade hakkı sunuyoruz. Şirket olarak, müşterilerimize en iyi 5G deneyimini yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Fişe takıldığında hızla 5G bağlantısı sunuyor

Açıklamaya göre, sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisine dayanan ve içine SIM kart takılan bir modemden oluşan Vodafone 5G RedBox, mobil şebekedeki sinyali modem aracılığıyla alıyor ve evin içinde Wi-Fi ağına dönüştürüyor. Bu sayede, kablo çekmeye ve kuruluma gerek kalmadan, yüksek hızlı ev interneti sağlıyor. Ürün; fiber altyapısı olmayan evler için güçlü bir alternatif oluştururken, altyapısı olsa bile kurulum ve kabloyla uğraşmak istemeyen müşterilere de pratik bir çözüm sunuyor. DSL’e göre daha hızlı, mobil hotspot’a göre ise daha stabil bir internet deneyimi sağlıyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken ve fişe takılarak hızlıca 5G bağlantısı sunan Vodafone 5G RedBox, evlerde kesintisiz ve hızlı internet deneyimi sağlıyor.