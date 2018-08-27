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Vodafone’da iki kat mobil internet

23 milyon 400 bin Vodafone’lunun mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:35
Vodafone’da iki kat mobil internet

Vodafone aboneleri, arife günü ve Kurban Bayramı’nı kapsayan 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 490 milyon SMS ve 17 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle görüşme imkânı yakaladı. 23 milyon 400 bin Vodafone’lunun mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı.

1 MİLYAR DAKİKALIK REKOR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bayramda da hizmetlerin aksamadan devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Vodafone olarak, yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyoruz. Onların ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya ve karşılamaya odaklanıyor; ürün ve hizmetlerimizi bu anlayışla geliştiriyoruz. Türkiye’de herkesin onları önemsediğimizi ve Vodafone müşterisi olmanın bir ayrıcalık olduğunu bilmesini istiyoruz. Bu anlayışla, her bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda da geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 1 milyar dakika konuştu, 490 milyon SMS attı ve 17 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi.

İSTANBUL VE ANKARA LİDER

Bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Van olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Samsun, Konya, Adana, Antalya, İzmir, Bursa ve Van olarak gerçekleşti. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla ve Samsun şeklinde sıralandı.

ALMANYA VE İNGİLTERE FARKI

Yurtdışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Afganistan, KKTC, Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, Hollanda, Belçika ve Yunanistan olurken, en çok SMS de İngiltere, KKTC, Almanya, Fransa, Türkiye, Hollanda, Avusturya, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu’na gönderildi. Bu arada Vodafone Red aboneleri de yurtiçi ve yurtdışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran “Her Şey Dahil Pasaport - Dünya” hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 104 ülkede tıpkı Türkiye’deymiş gibi bayram süresince özgürce kullandı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:35
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Samsun
  4. Muğla
  5. Konya
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Bursa
  9. Balıkesir
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Adana
  13. Vodafone
  14. Kurban Bayramı
  15. Engin Aksoy

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