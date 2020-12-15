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Ekonomi Vodafone Türkiye'de üst düzey atama
Ekonomi

Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

Aksoy, 2017'den bu yana Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi'nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:10:26 -
Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) olarak Engin Aksoy atandı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Engin Aksoy görevi Alex Froment Curtil'den 1 Şubat 2021 itibarıyla devralacak.

Alex Froment Curtil, Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Stratejiden sorumlu İcra Kurulu üyesi görevine getirildi.

Vodafone Türkiye'ye 2008'de katılan Engin Aksoy, 2017'den bu yana Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi'nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Aksoy, Vodafone Yanımda platformunun oluşturulması, büyümeyi destekleyen çok kanallı kampanya yönetimi araçlarının geliştirilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, perakende kanallarının dijitalleştirilmesi dahil pek çok projeye liderlik etti. Vodafone Türkiye'de daha önce satış, pazarlama ve kurumsal iş birimi alanlarında üst düzey görevler üstlenen Aksoy, şirketin U-dönüşü plan ve stratejisi kapsamında satış, dağıtım ve kanal yapısına odaklanarak önemli katkılarda bulundu. Coca-Cola İçecek, Michelin ve Nike'da da üst düzey görevler üstlenen İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Aksoy'un Oxford Business College Pazarlama alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engin Aksoy, "2008 yılından bu yana bir parçası olduğum Vodafone Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var. Bu ekibi yönetecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Vodafone Türkiye olarak, servislerimiz aracılığıyla herkesi bağlantıda tutarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alex Froment-Curtil ise "Vodafone Türkiye CEO'su olarak görev yaptığım bu kısa dönemde harika insanlarla tanıştım ve hem toplum hem de müşteriler için en iyisini yapmaya çalışan bir ekibin tutkusuna şahitlik ettim. Engin ile çalışmak bir ayrıcalıktı, yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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